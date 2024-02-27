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Стало известно об усилении ВСУ линии обороны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают оборонительную линию на сватовско-кременском направлении. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил в Андрей Марочко.

Стало известно об усилении ВСУ линии обороны
© legion-media.ru

«С населенного пункта Северск в район Серебрянского лесничества для усиления оборонительных рубежей ВФУ переброшен танковый взвод Т-64. Перед прибытием танков инженерными войсками были подготовлены защищенные позиции и огневые точки», — написал Марочко.

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Как стало известно с его слов, в настоящее время подтянутые на данное направление танки редко открывают огонь. А после непродолжительных выстрелов бронетехника возвращается в укрытия.

Ранее Марочко сообщал о ликвидации российскими военными пункта временной дислокации сил беспилотных систем ВСУ. Он находился в Волчанске Харьковской области.

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