Стало известно об усилении ВСУ линии обороны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают оборонительную линию на сватовско-кременском направлении. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил в Андрей Марочко.

«С населенного пункта Северск в район Серебрянского лесничества для усиления оборонительных рубежей ВФУ переброшен танковый взвод Т-64. Перед прибытием танков инженерными войсками были подготовлены защищенные позиции и огневые точки», — написал Марочко.

Как стало известно с его слов, в настоящее время подтянутые на данное направление танки редко открывают огонь. А после непродолжительных выстрелов бронетехника возвращается в укрытия.