Количество американских БМП Bradley, потерянных украинской армией, составляет как минимум 68 машин. Одну из внешне исправных бронемашин, захваченных российской армией на поле боя, Москва использует в качестве экспоната агитпоезда, который путешествует по русским городам. Это имеет значительную пропагандистскую ценность, демонстрируя, что оружие противника возможно победить, пишет The National Interest.

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Все 68 машин (возможно, больше) были уничтожены, повреждены или брошены ВСУ. Всего США отправили на Украину 186 БМП. Предполагается, что в бою использовались 100-120 машин, остальные были оставлены в резерве, для обучения экипажей и в качестве доноров запчастей. Таким образом украинская армия лишилась уже более половины строевых бронемашин этого типа.

Bradley, который возят по России, используется победителями не только для пропаганды, но и в научных целях. На корпусе БМП есть множество пробоин с пометками о типе боеприпасов, которыми они были сделаны. Это значит, что в промежутке между захватом и отправкой в агитационное турне американскую бронемашину подвергли испытаниям, обстреливая из российских автоматических пушек. В частности, есть отметины от 30-мм снарядов ЗУБР6 и ЗУБР8 "Кернер" - их используют пушки БМП, БМД, БТР и вертолетов Ми-28 и Ка-52.