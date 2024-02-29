NI: Украина потеряла не менее 68 БМП Bradley
Количество американских БМП Bradley, потерянных украинской армией, составляет как минимум 68 машин. Одну из внешне исправных бронемашин, захваченных российской армией на поле боя, Москва использует в качестве экспоната агитпоезда, который путешествует по русским городам. Это имеет значительную пропагандистскую ценность, демонстрируя, что оружие противника возможно победить, пишет The National Interest.
Все 68 машин (возможно, больше) были уничтожены, повреждены или брошены ВСУ. Всего США отправили на Украину 186 БМП. Предполагается, что в бою использовались 100-120 машин, остальные были оставлены в резерве, для обучения экипажей и в качестве доноров запчастей. Таким образом украинская армия лишилась уже более половины строевых бронемашин этого типа.
Bradley, который возят по России, используется победителями не только для пропаганды, но и в научных целях. На корпусе БМП есть множество пробоин с пометками о типе боеприпасов, которыми они были сделаны. Это значит, что в промежутке между захватом и отправкой в агитационное турне американскую бронемашину подвергли испытаниям, обстреливая из российских автоматических пушек. В частности, есть отметины от 30-мм снарядов ЗУБР6 и ЗУБР8 "Кернер" - их используют пушки БМП, БМД, БТР и вертолетов Ми-28 и Ка-52.
Кстати, тот факт, что Bradley выставили напоказ в качестве трофея, очень не понравился США. И это не конец - на днях российские войска сожгли первый американский танк Abrams.