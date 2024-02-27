В ЕС раскрыли одну из причин потери Украиной Авдеевки

Член парламента Норвегии Расмус Ханссон заявил, что нехватка боеприпасов у Вооруженных сил Украины (ВСУ) привела к потере Киевом населенного пункта Авдеевка. Одну из причин потери Украиной Авдеевки депутат раскрыл в своем обращении к правительству страну, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

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Парламентарий подчеркнул, что проблема дефицита снарядов, в том числе артиллерийских, остро стоит перед ВСУ.

«Недавно было объявлено о потере стратегически важного города Авдеевка, в том числе в результате нехватки боеприпасов. Чешская Республика выступила с инициативой срочно приобрести большое количество артиллерийских боеприпасов и просит другие государства о помощи в финансировании», — заявил Ханссон.

В связи с этим он обратился к кабмину Норвегии с вопросом о его планах помочь Украине в ее проблеме с обеспеченностью боеприпасами.

«Будет ли правительство способствовать инициативе Чехии, оказывая финансовую поддержку в вопросе боеприпасов, которые могут быть быстро доставлены на Украину?» — спросил автор обращения.

Авдеевка под Донецком перешла под контроль российских сил 17 февраля. 19 февраля российские войска заняли более выгодные рубежи в районе города. В тот же день Минобороны сообщило об установлении контроля над авдеевским коксохимическим заводом.