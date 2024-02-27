Шойгу оценил действия Сил специальных операций в ходе СВО

Силы специальных операций (ССО) в ходе проведения специальной военной операции (СВО) проявляют мужество и героизм. С такой оценкой, поздравляя военнослужащих ССО с профессиональным праздником, выступил министр обороны России Сергей Шойгу. Его слова приводятся в Telegram-канале оборонного ведомства.

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«Уверен, что военнослужащие Сил специальных операций и впредь будут надежно стоять на защите национальных интересов России и ее суверенитета», — сказал министр.

Он пожелал военнослужащим здоровья, благополучия и новых свершений, отметив, что их профессиональный праздник олицетворяет многовековые традиции русского воинства.