Девять человек погибли в результате авиаудара ЦАХАЛ по городу Рафах

Армия обороны Израиля нанесла удар по жилому дому в городе Рафах - погибли девять человек.

По данным РИА Новости, в понедельник, 26 февраля, ЦАХАЛ без предупреждения нанесли авиаудар по жилому дому. В результате, пострадали еще 30 человек.

«На данный момент в больницу поступили тела 9 погибших и 30 раненых в результате израильского авиаудара», - сообщил изданию директор больницы аль-Кувейт.

Собеседник агентства также подчеркнул, что большинство жертв - дети и женщины.