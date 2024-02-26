$92.63-0.12100.18-0.26
Войти в почту

Мантуров отметил спрос за рубежом на испытанное в СВО российское оружие

Российская военная техника, прошедшая испытания в условиях специальной военной операции на Украине, пользуется высоким спросом на международном рынке вооружений. Об этом заявил вице-премьер и глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Мантуров отметил спрос за рубежом на испытанное в СВО российское оружие
© 

«Мы демонстрировали только малую часть того, что за последние два года мы адаптировали к тем, собственно, вызовам, которые возникают в рамках работы нашей техники по СВО. И, конечно же, эта техника сегодня крайне востребована на зарубежных рынках», — подчеркнул Мантуров во время передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Мантуров сообщил, что Ту-160М значительно отличается от предшественника

Мантуров также отметил, что международные партнеры России хорошо осведомлены о боевом опыте российской техники и ценят ее характеристики, которые соответствуют современным требованиям.

Военные новости
Владимир Соловьев
Денис Мантуров
Минпромторг
Украина