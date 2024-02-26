Мантуров отметил спрос за рубежом на испытанное в СВО российское оружие

Российская военная техника, прошедшая испытания в условиях специальной военной операции на Украине, пользуется высоким спросом на международном рынке вооружений. Об этом заявил вице-премьер и глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
«Мы демонстрировали только малую часть того, что за последние два года мы адаптировали к тем, собственно, вызовам, которые возникают в рамках работы нашей техники по СВО. И, конечно же, эта техника сегодня крайне востребована на зарубежных рынках», — подчеркнул Мантуров во время передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Мантуров также отметил, что международные партнеры России хорошо осведомлены о боевом опыте российской техники и ценят ее характеристики, которые соответствуют современным требованиям.