Мантуров сообщил, что Ту-160М значительно отличается от предшественника

"Внешне вы видите те же самые самолеты, но то, что внутри, - это существенная разница. За исключением только главного креста, который является основой этой машины, - это титановая конструкция, которая держит, собственно, корпус этого самолета. Это является такой основой основ, но все остальное - цифровое", - сказал он.