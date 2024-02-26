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«Ростех»: уничтожение танка Abrams в зоне СВО развеяло миф о его неуязвимости

Подразделения Вооружённых сил России впервые за время проведения спецоперации на Украине уничтожили американский танк M1 Abrams. Как сообщили ТАСС в госкорпорации «Ростех», миф о его неуязвимости был наглядно развеян.

«Ростех»: уничтожение танка Abrams в зоне СВО развеяло миф о его неуязвимости
© РИА Новости

Об уничтожении в зоне СВО первого танка M1 Abrams стало известно 26 февраля. По предварительным данным, он был поражён российским беспилотным летательным аппаратом «Ланцет».

«Наглядно развеян очередной миф, чуда не случилось», — отреагировали на произошедшее в «Ростехе».

Ранее об уничтожении Abrams высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, эти танки будут гореть так же, как и другие.

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