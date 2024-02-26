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Российский бойцам, подбившим Abrams под Авдеевкой, выплатят 10 млн рублей

Российским бойцам, подбившим американский танк Abrams в районе Авдеевки, будут выплачены 10 млн рублей. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщил режиссер, актер и бизнесмен Иван Охлобыстин.

Российский бойцам, подбившим Abrams под Авдеевкой, выплатят 10 млн рублей
© bbbreaking/Telegram

«Поздравляю ребят из 15-ой ОМБ с первым «Абрамсом»! 10 миллионов будут направлены героям в самое ближайшее время. Прекрасный день, честный приз!», — написал Охлобыстин.

Появились кадры с первым подбитым танком Abrams под Авдеевкой

Ранее в своем блоге в «Дзен» он сообщал, что «некоторые представители крупного российского бизнеса (…) назначают премию в 10 миллионов рублей за каждый подбитый «Абрамс»».

Газета.Ru

26 февраля первый американский танк Abrams подбили под Авдеевкой.

Это подтвердили власти ДНР.

В этот же день стал известен позывной военного, который уничтожил первый Abrams.

Ранее под Авдеевкой уничтожили первую бронемашину разминирования на базе танка Abrams.

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