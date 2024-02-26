На подлете к столице региона России сбили беспилотник

На подлете к Белгороду система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом в своем Белгородской области Вячеслав Гладков.

По сообщению Гладкова, в результате попытки атаки никто не пострадал.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — сообщил глава региона.

Вскоре после этого сообщения Гладков заявил, что над Белгородской областью был сбит и второй беспилотник.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас».