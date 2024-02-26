Зеленский демобилизировал срочников на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации военных срочной службы, сказано на сайте Верховной рады. Согласно его содержанию, срочники освобождаются от службы и будут отправлены в запас.

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В окончательную версию законопроекта включена норма о сроках, в течение которых срочники не могут быть призваны. При этом военные не могут быть призваны на службу по мобилизации в течение 12 месяцев со дня увольнения в запас.

В начале февраля стало известно, что инвалид с эпилепсией, которого мобилизовали в Вооруженные силы Украины, умер в первый же день службы. Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец не уточнил причины смерти военнослужащего. По словам омбудсмена, расследование случившегося находится на его личном контроле. Специальная прокуратура выяснит, был ли проведен надлежащий медицинский осмотр мужчины перед мобилизацией и своевременно ли он получил необходимые меры медицинской помощи во время службы.