Отец угнавшего вертолет летчика сравнил сына с Иудой

Отец летчика-перебежчика Максима Кузьминова заявил, что его сын поступил как Иуда. Его слова приводит RT.

«Как Иуда поступил...» — сказал он.

По его словам, «нигде предателя ни одна сторона не уважала».

Отец убитого в Испании летчика-перебежчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолет, предположил, что сына «могли убрать» украинцы. Его слова передает RT.

Он подчеркнул, что предателей не будет уважать ни одна из сторон конфликта: ни враги, ни свои. Мужчина уверен, таких людей «убирают» рано или поздно.

«Если человек предал страну, в которой родился, свою мать, можно сказать. Поэтому они же, наверное, сами убрали его», — сказал отец Кузьминова.

Он предположил, что на предательство сына могла повлиять его мать, которую завербовали за границей. По словам мужчины, вербовка случилась около 15 лет назад, но какая именно страна за этим стоит, не поясняется.

Испанское информагентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, что в Испании убит пилот Максим Кузьминов, угнавший российский вертолет.

«Мужчина, застреленный 13 февраля в Вильяхойосе, — это Максим Кузьминов, подтвердили EFE источники, близкие к расследованию», — сказано в сообщении.

Уточняется, что гражданская гвардия изначально расследовала произошедшее в Вильяхойосе как сведение счетов, поскольку убитый получил полдюжины пулевых ранений, а затем машина, в которой были стрелявшие, проехала по его телу.

До этого издание «Украинская правда» со ссылкой на ГУР Украины сообщало, что российский пилот-перебежчик мог быть убит в Испании из-за девушки.

В сентябре 2023 года ГУР Минобороны сообщало, что Кузьминов 9 августа угнал Ми-8 и перегнал его в Харьковскую область с аэродрома в Курске. На борту, кроме Кузьминова, находились два члена экипажа, которых, по заявлению украинской разведки, убили из-за оказанного сопротивления. 7 сентября прошлого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию об угнанном на Украину вертолете Ми-8, сказав, что это прерогатива Минобороны.

Бывший российский летчик Максим Кузьминов, угнавший вертолет на Украину, недолго прожил в испанском муниципалитете Вильяхойос перед смертью, пишет местное издание Mundo. Как рассказали соседи, он мог пробыть там всего несколько дней.

При этом отмечается, что в этом районе проживают много иностранцев, включая граждан России и Украины. Однако его никто не узнал: ни в православной церкви, ни в супермаркете, ни в ресторане возле гаража, где он был убит.

Ранее The New York Times писал, что два сотрудника испанской полиции подтвердили смерть летчика Максима Кузьминова в провинции Аликанте. Тело пилота было опознано правоохранителями.

До этого факт смерти пилота подтвердил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов. Кузьминову предлагали остаться в стране уточнил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, на украинской территории летчика могли бы защитить.

Как заявил депутат Государственной думы Алексей Журавлев, предателей нигде не любят. По его словам, жизнь мужчины была под угрозой в любом случае, однако, скорее всего, его «уничтожили сами украинцы», чтобы Кузьминов их не сдал.

В свою очередь директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал Кузьминова «моральным трупом». Таковым он стал еще тогда, когда только планировал угон российского вертолета Ми-8, уточнил он.

Российский летчик-предатель Максим Кузьминов, убитый в городе Вильяхойоса, мог снять квартиру в Испании только с помощью взятки. Об этом заявила местный агент недвижимости Ана Мария, не ставшая раскрывать свою фамилию.

По словам агента, перебежчик вряд ли мог купить квартиру в Испании, так как это довольно долгий процесс. Также арендовать жилье через агентство стало бы не самым простым занятием.

«Думаю, что ему помогли местные, потому что отсутствие этих документов ему могли бы компенсировать только какие-то „знакомые“. Или же он отдал большие деньги, чтобы на это закрыли глаза», — передает слова Аны Марии РИА Новости.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что Россия может быть причастна к гибели угнавшего российский военный вертолет летчика Максима Кузьминова в Испании.

Фезер сообщила, что немецкие органы безопасности взаимодействуют с властями Испании, где «расследование убийства российского перебежчика идет полным ходом», передает РБК со ссылкой на Bild.

Фезер пояснила, что ее страна занимается обеспечением безопасности россиян, которые уехали из России по политическим причинам и получили убежище.

Она выступила с утверждением, будто речь может идти о «государственном терроризме», но никаких доказательств не привела, передает ТАСС.

МАДРИД, 26 февраля. /ТАСС/. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолет и 13 февраля, как предполагается, был найден мертвым в Испании, пользовался "планом защиты".

Как утверждал политик в интервью испанской газете El Mundo, в королевстве есть "русская мафия". "Наша военная разведка должна была бы прокомментировать это лучше", - отметил он.

"Но я могу сказать две вещи: если пилот, который пользуется планом защиты, вынужден избегать контактов, менять свою жизнь, чтобы остаться в живых, и это все равно с ним происходит, Испания должна провести расследование, - сказал Подоляк. - Благодаря этому углубленному расследованию Испания должна продемонстрировать, кто должен заплатить за это преступление".

Ранее газета EL PAÍS со ссылкой на правительственные источники передавала, что испанские спецслужбы не были официально проинформированы о том, что Кузьминов прибыл в провинцию Аликанте. По версии газеты El Peridico, мужчина приехал в Испанию в октябре 2023 года по украинскому паспорту, в котором фигурировали вымышленные имя и дата рождения.

В испанском муниципалитете Вильяхойоса, где нашли тело перебежчика из России Максима Кузьминова, ранее был убит другой русский, рассказал владелец расположенного там ресторана «Ла-Кала» Косина Фусьон.

Мужчина сообщил, что многие жители района являются выходцами из постсоветского пространства, поэтому большим спросом пользуются русские и украинские магазины, а после начала спецоперации «участилось количество драк между украинцами и русскими».

«Из-за этого местным испанцам район кажется не таким спокойным, как его принято считать. Несколько дней назад убили другого русского, но не знают, конкретно кого», — сказал Фусьон РИА Новости, не приведя подробностей.