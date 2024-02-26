Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя видео с горящим M1 Abrams, заявил, что данные американские такни будут гореть так же, как и другие.

Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

«С самого начала наши бойцы сказали, что эти танки будут гореть так же, как и другие», — указал Песков.

Вместе с этим он добавил, что это ежедневная, планомерная, профессиональная и самоотверженная работа российских военнослужащих, которые «демилитаризируют Украину и делают это ежедневно».