$92.04-0.5999.92-0.26
Войти в почту

Польша проведет учения флота в Балтийском море

Военно-морские силы Польши 29 февраля начнут учения в Балтийском море, сообщило Объединенное командование вооруженных сил страны.

ВМС Польши проведут учения в Балтийском море
© Национальная Служба Новостей

Учения станут частью маневров Dragon 24. Планируется задействовать корабли 3-й флотилии ВМС страны. Об этом говорится в заявлении на портале командования.

Маневры продлятся до 8 марта. В ходе учений будут отработаны действия по обеспечению безопасной доставки стратегических товаров морским путем. К польской флотилии присоединится фрегат Luiggi Rizzo ВМС Италии.

Ранее посол Литвы в Швеции и бывший глава МИД страны Линас Линкявичюс пригрозил «нейтрализовать» Калининград, если Россия вступит в конфликт НАТО, передает «Радиоточка НСН».

Военные новости
НАТО
Польша
Учения НАТО
Планы НАТО