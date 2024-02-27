ВМС Польши проведут учения в Балтийском море

Военно-морские силы Польши 29 февраля начнут учения в Балтийском море, сообщило Объединенное командование вооруженных сил страны.

Учения станут частью маневров Dragon 24. Планируется задействовать корабли 3-й флотилии ВМС страны. Об этом говорится в заявлении на портале командования.

Маневры продлятся до 8 марта. В ходе учений будут отработаны действия по обеспечению безопасной доставки стратегических товаров морским путем. К польской флотилии присоединится фрегат Luiggi Rizzo ВМС Италии.