В МО Дании сообщили, что подготовили в Британии 2 тыс. военных ВСУ

Датские эксперты закончили обучение еще одной группы военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Великобритании. Всего Дания подготовила там около 2 тыс. украинских солдат, сообщает датское Минобороны.

Обучение происходит в рамках британской миссии, в которой участвуют специалисты из большого числа западных стран, поясняется в сообщении. По мнению министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, "вклад датских инструкторов каждый день меняет ситуацию для украинцев на поле боя".

Как отмечают датские специалисты, у некоторых украинских военных есть боевой опыт, а у других его нет. В Великобритании "украинцы получают самую базовую военную подготовку", в том числе по обращению с оружием, стрельбе, оказанию первой помощи. Обучение является базовым и длится пять недель.