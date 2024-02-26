Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с Норвегией

Украина и Норвегия начали переговоры о соглашении, которое предоставит Киеву гарантии безопасности. Об этом сообщили на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского и руководителя офиса главы государства Андрея Ермака и во исполнение декларации G7 о поддержке Украины заместитель руководителя офиса президента Игорь Жовква начал переговоры с Норвегией о заключении двустороннего соглашения по безопасности", - говорится в сообщении.

Указывается, что норвежскую делегацию возглавил специальный представитель министерства иностранных дел Норвегии по вопросам Украины Кристиан Сисе.

Подобные двусторонние документы, которые, по мнению некоторых экспертов, могут служить альтернативой приему Украины в НАТО, уже подписали несколько стран, в том числе Великобритания, Германия, Италия, Канада и Франция.

13 декабря 2023 года Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция согласились начать с Украиной переговоры о долгосрочных обязательствах в сфере безопасности.