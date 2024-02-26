Президент Чехии Петр Павел разрешил 20 гражданам республики вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Czech Radio.

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Еще 56 заявок глава государства отклонил на основании рекомендаций министерств обороны и МВД. По словам Павела, причиной отклонения стали несоответствие претендентов поставленным критериям.

«Предшественник нынешнего президента Милош Земан выдал с 24 февраля 2022 года гражданам страны 132 разрешения на присоединение к ВСУ», — напоминает Czech Radio.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что иностранные граждане, принимающие участие в боевых действиях на Украине в качестве наемников, являются законной целью для Вооруженных сил РФ. По словам эксперта, Москва постепенно приближается к окончательному решению украинского вопроса. В частности, речь идет о полном уничтожении Вооруженных сил Украины (ВСУ).