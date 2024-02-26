Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в течение суток 2 ракеты Storm Shadow, 5 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также более 60 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатых ракеты Storm Shadow, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 62 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе в районах населенных пунктов Новокраснянка, Лисичанск Луганской Народной Республики, Копани Запорожской области и Гладовка Херсонской области", - указали в ведомстве.