Минобороны России сообщило об освобождении Ласточкино на Авдеевском направлении
Российское оборонное ведомство сообщило об освобождении населенного пункта Ласточкино на Авдеевском направлении.
«Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Ласточкино и продолжили улучшать положение по переднему краю», - говорится в сообщении Министерства обороны РФ.
Также ВС РФ отразили шесть украинских контратак в районах Северного, Первомайского и Петровского и двух атак в районах Ленинского и Новобахмутовки.