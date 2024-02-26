Минобороны: ВС РФ освободили поселок Ласточкино на Авдеевском направлении

«Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Ласточкино и продолжили улучшать положение по переднему краю», - говорится в сообщении Министерства обороны РФ .

Также ВС РФ отразили шесть украинских контратак в районах Северного, Первомайского и Петровского и двух атак в районах Ленинского и Новобахмутовки.