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Минобороны России сообщило об освобождении Ласточкино на Авдеевском направлении

Российское оборонное ведомство сообщило об освобождении населенного пункта Ласточкино на Авдеевском направлении.

Минобороны: ВС РФ освободили поселок Ласточкино на Авдеевском направлении
© Тvzvezda.ru

«Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Ласточкино и продолжили улучшать положение по переднему краю», - говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Также ВС РФ отразили шесть украинских контратак в районах Северного, Первомайского и Петровского и двух атак в районах Ленинского и Новобахмутовки.

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