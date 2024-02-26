В Кремле пообещали прояснить ситуацию с позицией Армении по ОДКБ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у России нет ясности относительно заявления Армении о заморозке членства в ОДКБ.

«Нет, пока не появилось. Здесь у нас достаточно частые контакты с армянскими партнёрами», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва намерена прояснять позицию Еревана по этому вопросу.

Он добавил, что режима де-юре в рамках ОДКБ не существует.