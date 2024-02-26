Захарова заявила о соучастии ЦРУ в ударах ВСУ по России

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что ЦРУ даёт Вооружённым силам Украины разведданные для целенаправленных ударов по территории России.

Об этом дипломат сказала в беседе с газетой «Известия».

Захарова уточнила, что речь идёт не только о ЦРУ, но также о спецслужбах Великобритании.

«Они предоставляли координаты и данные украинским вооружённым силам для нанесения ударов опять же из поставок вооружений по линии НАТО», — заявила она.