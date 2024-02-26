Захарова заявила о соучастии ЦРУ в ударах ВСУ по России

Захарова: ЦРУ даёт ВСУ координаты для нанесения ударов по территории России
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что ЦРУ даёт Вооружённым силам Украины разведданные для целенаправленных ударов по территории России.
Об этом дипломат сказала в беседе с газетой «Известия».
Захарова уточнила, что речь идёт не только о ЦРУ, но также о спецслужбах Великобритании.
«Они предоставляли координаты и данные украинским вооружённым силам для нанесения ударов опять же из поставок вооружений по линии НАТО», — заявила она.
Ранее стало известно, что российский самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными на борту был сбит в Белгородской области Вооружёнными силами Украины под давлением британских советников Киева.