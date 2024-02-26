Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Авдеевка полностью зачищена, но пока не до конца разминирована. Об этом сообщает ТАСС.
Пушилин объяснил, что несмотря на зачистку города от украинских войск, там остается опасность в виде мин и неразорвавшихся боеприпасов. Кроме того, пока сохраняется риск атак с воздуха, а потому свободно и полностью безопасно находиться на территории Авдеевки нельзя.
По оценкам главы ДНР, сейчас в городе остаются до нескольких сотен мирных жителей.
Напомним, что 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки. Площадь взятой под контроль территории составила 31,75 квадратного километра.
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