Американская бронированная машина пехоты (БМП) M2 Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ), захваченная российскими военными в зоне специальной военной операции (СВО), будет изучена специалистами. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».

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По данным канала, трофейную боевую машину успешно вывезли с территории, где ведутся боевые действия. БМП уже отправляется к экспертам для дальнейшего изучения. После этого, возможно, Bradley появится в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот».

На фотографии, опубликованной каналом, запечатлена боевая машина пехоты США, закрепленная на платформе. Снимок сделан на одной из российских железнодорожных станций.