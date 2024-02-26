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Стало известно о тайных переговорах Германии с Индией для помощи Украине

Германия тайно ведет переговоры с Индией для покупки у страны боеприпасов и передаче их Вооруженным силам Украины (ВСУ) через посредников. Об этом пишет Spiegel.

СМИ: Германия и Индия ведут тайные переговоры по закупке снарядов для ВСУ
© Lenta.ru

«Правительство в Нью-Дели открыто не желает продавать свои гранаты, так как Индия по-прежнему поддерживает дружеские отношения с Москвой. В результате сейчас ведутся конфиденциальные переговоры о том, можно ли получить боеприпасы через посредников», — отмечает издание.

Выбор Берлина пал на Индию в связи с тем, что в стране хранится несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов. Подобные переговоры, подчеркивает издание, также возможны с арабскими, балканскими и африканскими странами, которые имеют большие запасы снарядов.

28 января сообщалось, что Индия, будучи крупнейшим импортером российского оружия, может отказаться от поставок из России в пользу США. Индийские власти обеспокоены, что в таком случае Москва может пойти на сближение с Пекином.

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