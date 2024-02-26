Российские войска ударили по двум аэродромам на Украине

В ночь на 26 февраля российские военные нанесли удары сразу по нескольким целям на Украине, в том числе по аэродромам Канатово в Кировоградской области и Авиаторское в Днепропетровской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

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В первой воздушной гавани базировались истребители МиГ-29, российские удары вывели все самолеты из строя.

Второй аэродром был атакован беспилотными летательными аппаратами типа камикадзе «Герань-2», там повреждения получили фронтовые бомбардировщики Су-24М.