ICAN: мир стоит на пороге ядерной войны из-за Украины
Конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну, так как в мире растет число опасных проявлений поведения. Об этом заявила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.
«За последние два года наблюдается рост риторики и опасного поведения, связанного с ядерной эскалацией, которые были широко осуждены международным сообществом», — передает слова Алисии Сандерс-Закре РИА Новости.
Координатор также призвала все страны с ядерным оружием проявлять осторожность в своих заявлениях, а также избавиться от ядерных арсеналов, чтобы избежать эскалации.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что худшим сценарием конфликта России и Запада станет взаимный обстрел ядерными бомбами. Он заявил, что обе державы должны делать все возможное, чтобы избежать такого исхода.