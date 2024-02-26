ICAN: мир стоит на пороге ядерной войны из-за Украины

Конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну, так как в мире растет число опасных проявлений поведения. Об этом заявила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.

© Wikipedia

«За последние два года наблюдается рост риторики и опасного поведения, связанного с ядерной эскалацией, которые были широко осуждены международным сообществом», — передает слова Алисии Сандерс-Закре РИА Новости.

Координатор также призвала все страны с ядерным оружием проявлять осторожность в своих заявлениях, а также избавиться от ядерных арсеналов, чтобы избежать эскалации.