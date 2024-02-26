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Су-34 уничтожил скопление украинских военных и техники

оссийский истребитель-бомбардировщик Су-34 «умными» бомбами уничтожил скопление живой силы и техники ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Су-34 уничтожил скопление украинских военных и техники
© РИА Новости

По имеющимся данным, удар по подразделению противника был нанесен на Купянском направлении. В результате все намеченные цели были уничтожены.

В ведомстве добавили, что расположение бойцов украинской армии атаковали с помощью фугасных авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции, которые позволяют наносить точные удары. При этом самолеты не входят в зону поражения ПВО Украины.

Напомним, что Россия доказала, что может легко уничтожать ПВО Patriot.

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