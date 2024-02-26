Су-34 уничтожил скопление украинских военных и техники
оссийский истребитель-бомбардировщик Су-34 «умными» бомбами уничтожил скопление живой силы и техники ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
По имеющимся данным, удар по подразделению противника был нанесен на Купянском направлении. В результате все намеченные цели были уничтожены.
В ведомстве добавили, что расположение бойцов украинской армии атаковали с помощью фугасных авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции, которые позволяют наносить точные удары. При этом самолеты не входят в зону поражения ПВО Украины.
Напомним, что Россия доказала, что может легко уничтожать ПВО Patriot.