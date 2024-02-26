Мобилизация: последние новости на сегодня 26 февраля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 26 февраля 2024, в материале «Рамблера».

Участник СВО передал привет родственникам из Башкирии

Боец с позывным «Директор», который был мобилизован из Томской области, передал привет с фронта родственникам, проживающим в Башкирии, сообщает «Электрогазета.рф».

На видео участник спецоперации рассказал, что до начала СВО проживал в Томской области, его родители родом из Башкирии. В республике у бойца много родственников. Он сообщил, что российские войска взяли Авдеевку.

«Победа будет за нами. Слава России!», – отметил боец.

Симоньян призвала россиян стать «немножко ленинградцами» во время СВО

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян напомнила о помощи фронту жителей блокадного Ленинграда, сообщает «Вечерняя Москва».

Она призвала россиян стать «немножко ленинградцами» во время специальной военной операции.

Журналист напомнила, что в «самом страшном» 1941-м году в блокадном Ленинграде норма составляла 125 граммов хлеба на служащих и 250 — для рабочих.

Песни проекта Музея Победы прозвучали в Уфе для семей участников СВО

Уфа провела концерт всероссийского музыкального марафона «Главные детские песни» – семьям участников специальной военной операции», сообщает «Вечерняя Москва».

На мероприятии выступили дети из московского коллектива «Непоседы» и воронежского «Волшебники двора». Со сцены звучали песни, написанные для музыкального проекта Музея Победы «Главные детские песни», который с 2021 года музей проводит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.