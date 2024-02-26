Мобилизация: последние новости на сегодня 26 февраля 2024 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 26 февраля 2024, в материале «Рамблера».
Участник СВО передал привет родственникам из Башкирии
Боец с позывным «Директор», который был мобилизован из Томской области, передал привет с фронта родственникам, проживающим в Башкирии, сообщает «Электрогазета.рф».
На видео участник спецоперации рассказал, что до начала СВО проживал в Томской области, его родители родом из Башкирии. В республике у бойца много родственников. Он сообщил, что российские войска взяли Авдеевку.
«Победа будет за нами. Слава России!», – отметил боец.
Симоньян призвала россиян стать «немножко ленинградцами» во время СВО
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян напомнила о помощи фронту жителей блокадного Ленинграда, сообщает «Вечерняя Москва».
Она призвала россиян стать «немножко ленинградцами» во время специальной военной операции.
Журналист напомнила, что в «самом страшном» 1941-м году в блокадном Ленинграде норма составляла 125 граммов хлеба на служащих и 250 — для рабочих.
Песни проекта Музея Победы прозвучали в Уфе для семей участников СВО
Уфа провела концерт всероссийского музыкального марафона «Главные детские песни» – семьям участников специальной военной операции», сообщает «Вечерняя Москва».
На мероприятии выступили дети из московского коллектива «Непоседы» и воронежского «Волшебники двора». Со сцены звучали песни, написанные для музыкального проекта Музея Победы «Главные детские песни», который с 2021 года музей проводит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
Как заявила руководитель башкирского филиала фонда «Защитники Отечества» Гульнур Кульсарина, главной задачей организации является воспитание патриотов России, именно поэтому на концерт были приглашены дети участников СВО.