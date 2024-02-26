Spiegel: Германия отчаянно ищет боеприпасы для ВСУ по всему миру

ФРГ прибегает к отчаянным мерам, чтобы найти снаряды для Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

По словам начальника специального штаба по вопросам Украины при Минобороны Германии генерала Кристиана Фройдинга, Берлин пытается закупать боеприпасы по всему миру.

По его словам, артиллерийские и зенитные боеприпасы не представлены в изобилии на полках магазинов.

Также в материале отмечается, что Минобороны ФРГ вынуждено изо дня в день придумывать новые способы, чтобы получить дефицитные снаряды для Украины.

Ранее в федеральном правительстве ФРГ заявили, что общие траты Германии на поддержку Киева составили на данный момент около €32 млрд.