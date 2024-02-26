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Spiegel: Германия отчаянно ищет боеприпасы для ВСУ по всему миру

ФРГ прибегает к отчаянным мерам, чтобы найти снаряды для Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Spiegel: Германия отчаянно ищет боеприпасы для ВСУ по всему миру
© РИА Новости

По словам начальника специального штаба по вопросам Украины при Минобороны Германии генерала Кристиана Фройдинга, Берлин пытается закупать боеприпасы по всему миру.

По его словам, артиллерийские и зенитные боеприпасы не представлены в изобилии на полках магазинов.

Также в материале отмечается, что Минобороны ФРГ вынуждено изо дня в день придумывать новые способы, чтобы получить дефицитные снаряды для Украины.

Ранее в федеральном правительстве ФРГ заявили, что общие траты Германии на поддержку Киева составили на данный момент около €32 млрд.

По словам главы украинского Минобороны Рустема Умерова, половина поставок западного оружия на Украину приходит с задержками, это приводит к потерям бойцов ВСУ и территории.

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