В РФ создали комплексную систему защиты объектов от БПЛА

В России создали комплексную систему защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которая способна обнаружить и подавить дрон несколькими способами. Об этом сообщил директор по развитию компании-разработчика данной системы ООО «Ступор» Владислав Кустарев.

«Нами была разработана единая система „Ступор“ на основе дополняющих друг друга комплексов обнаружения, таких как радиолокационная станция, радиочастотный сканер, оптическая станция распознавания дронов. Также средств противодействия», — сказал Кустарев в интервью РИА Новости.

В программный комплекс заложен искусственный интеллект (ИИ). Он дает возможность работать «Ступору» без оператора. Информацию о событиях получится выгрузить на телефон. В систему можно интегрировать разработки других производителей. Применение таких систем, как «Ступор», является актуальным в условиях спецоперации, добавил Кустарев.