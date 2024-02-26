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В РФ создали комплексную систему защиты объектов от БПЛА

В России создали комплексную систему защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которая способна обнаружить и подавить дрон несколькими способами. Об этом сообщил директор по развитию компании-разработчика данной системы ООО «Ступор» Владислав Кустарев.

В РФ создали комплексную систему защиты объектов от БПЛА
© depositphotos.com

«Нами была разработана единая система „Ступор“ на основе дополняющих друг друга комплексов обнаружения, таких как радиолокационная станция, радиочастотный сканер, оптическая станция распознавания дронов. Также средств противодействия», — сказал Кустарев в интервью РИА Новости.

В программный комплекс заложен искусственный интеллект (ИИ). Он дает возможность работать «Ступору» без оператора. Информацию о событиях получится выгрузить на телефон. В систему можно интегрировать разработки других производителей. Применение таких систем, как «Ступор», является актуальным в условиях спецоперации, добавил Кустарев.

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