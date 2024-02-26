На Украине призвали готовиться к обрушению фронта ВСУ

Он указал, что как только подразделения Вооруженных сил России «зашли на околицу, захватили первые дома», то город или населенный пункт уже можно считать потерянным для украинских войск. Эксперт высказал мнение, что наступление российской армии рано или поздно выльется в тактический и оперативный кризис для ВСУ, и в итоге Россия добьется обрушения фронта.