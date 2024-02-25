Балицкий: российские военные вошли в Работино

Вооруженные силы РФ вошли в поселок Работино в Запорожской области. Сейчас военные продолжают наступление. Об этом в воскресенье, 25 февраля, сообщил губернатор области Евгений Балицкий.

По его словам, российские бойцы продолжают «перемалывать» войска противника.

— Поселок Работино до недавнего времени оставался для Украины главным символом летнего контрнаступления... Ситуация на фронте в корне изменилась: наши доблестные бойцы вошли в Работино, полностью нивелировав краткосрочный успех ВСУ, — рассказал глава Запорожской области.

В беседе с РИА Новости Балицкий также отметил успешное освоение российскими военными новых разработок военно-промышленного комплекса, в частности — беспилотников.

19 февраля глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские войска ведут ожесточенные бои в районе населенных пунктов Вербовое и Работино в Запорожской области. При этом он также добавил, что Вооруженные силы Украины несут потери «как в военной технике, так и в личном составе».