Балицкий: Российские военные вошли в Работино и продолжают наступать
Вооруженные силы РФ вошли в поселок Работино в Запорожской области. Сейчас военные продолжают наступление. Об этом в воскресенье, 25 февраля, сообщил губернатор области Евгений Балицкий.
По его словам, российские бойцы продолжают «перемалывать» войска противника.
— Поселок Работино до недавнего времени оставался для Украины главным символом летнего контрнаступления... Ситуация на фронте в корне изменилась: наши доблестные бойцы вошли в Работино, полностью нивелировав краткосрочный успех ВСУ, — рассказал глава Запорожской области.
В беседе с РИА Новости Балицкий также отметил успешное освоение российскими военными новых разработок военно-промышленного комплекса, в частности — беспилотников.
19 февраля глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские войска ведут ожесточенные бои в районе населенных пунктов Вербовое и Работино в Запорожской области. При этом он также добавил, что Вооруженные силы Украины несут потери «как в военной технике, так и в личном составе».
17 февраля Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении города Авдеевки. По его словам, в результате была освобождена территория общей площадью 31,75 квадратного километра. Потери противника превысили полторы тысячи военнослужащих.