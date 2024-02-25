США назвали причину, почему Украина еще не получила F-16

Конечно, Украина запрашивала дополнительные ресурсы. Среди них были и истребители F-16. Несколько месяцев назад мы заявили, что будем готовы поставить F-16, но проблема в том, что не так много украинских пилотов могут управлять этими истребителями, — заявил Салливан.