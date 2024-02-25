Зеленский намекнул на существование предателей в руководстве Украины

Владимир Зеленский намекнул на существование предателей в военно-политическом руководстве Украины, пишет издание «Страна.ua». По словам главы государства, России заранее были известны планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) по контрнаступлению.

«Наши контрнаступательные действия осенью прошлого года были на столе Кремля до того, как начались контрнаступательные действия», — заявил Зеленский во время пресс-конференции.

При этом журналисты предположили, что, вероятно, речь идет об осени 2022 года, когда Украина уже разрабатывала планы наступления на юге. В итоге оно состоялось летом, а подготовленные к нему войска РФ атаку отразили.

Тем временем The New York Times сообщила, что Украина может попытаться начать новое контрнаступление в 2025 году, а 2024 год использовать «для защиты и восстановления». Таких оценок придерживаются американские чиновники в Европе, рассказали источники газеты.