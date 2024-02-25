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Зеленский: замена Залужного связана с планами на фронте

Замена Валерия Залужного на посту главкома ВСУ связана с новыми планами Киева на фронте. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.

Зеленский назвал причину замены Залужного
© globallookpress.com

«Есть план четкий [по действиям на фронте]. Детали не могу сказать. Этот план связан с изменениями руководства [ВСУ]. Кого я меняю — это наш внутренний момент», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о снятии Залужного.

Пресс-конференцию транслирует офис президента Украины.

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После увольнения Валерия Залужного с поста главкома в ВСУ начались масштабные кадровые перестановки. Новым главнокомандующим был назначен экс-командующий сухопутными войсками Александр Сырский, а его место занял первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк.

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