Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отошли от села Ласточкино на запад. С таким утверждением выступил спикер украинской группировки войск "Таврия", в зону которого входит это направление, Дмитрий Лиховой.

"Подразделения ВСУ осуществили отход от села Ласточкино, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка - Тоненькое - Бердычи", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

25 февраля Лиховой утверждал, что украинские силы остаются на западной окраине села Ласточкино к северо-западу от Авдеевки.