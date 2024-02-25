Российские военные взяли в плен штурмовиков ВСУ на Запорожском направлении

— Мы по рации сказали старшему, что тут (на позиции. — прим. «ВМ») нечего сидеть, потому что окоп весь развален. Где-то через час он сказал идти на откат, мы собрались, вылезли и начали идти. Получается, что нас старший повел не в ту строну, не работал планшет, мы повернули в другую сторону и пошли вдоль лесопосадки, и потом началась стрельба, — рассказал десантник ВСУ Максим Попок.