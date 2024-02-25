Российские военные взяли в плен штурмовиков ВСУ на Запорожском направлении
Российские солдаты десантных войск взяли в плен двух бойцов 82-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Об этом в воскресенье, 25 февраля, сообщает РИА Новости.
По словам украинских военных, в плен они попали после того, как их их командир перепутал направление.
— Мы по рации сказали старшему, что тут (на позиции. — прим. «ВМ») нечего сидеть, потому что окоп весь развален. Где-то через час он сказал идти на откат, мы собрались, вылезли и начали идти. Получается, что нас старший повел не в ту строну, не работал планшет, мы повернули в другую сторону и пошли вдоль лесопосадки, и потом началась стрельба, — рассказал десантник ВСУ Максим Попок.
Он также отметил, что после взятия в плен раненого солдата ВСУ отправили в тыловой район. До своих позиций украинским военным приходится идти пешком порядка 10 километров из-за активной работы артиллерии, а на пути им попадаются лесопосадки и танковые траншеи.
— Когда мы выходили, нам говорили, что не больше пяти дней, получилось так, что мы сидели десять суток, а из еды было печень и конфеты — это вся наша еда, и две бутылки воды, — отметил Попок.
Украинский военнопленный обратил внимание на слаженную работу российских десантников, отметив, что в рядах ВСУ ситуация обстоит иначе, передает агентство.
Министерство обороны Российской Федерации разместило кадры с плененными в Авдеевке военными украинской армии. На видео показан 21 боец ВСУ, попавший в плен. Один из них, Андрей Бабурин, посоветовал воюющим украинцам сдаваться, чтобы выжить.