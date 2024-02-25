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На Украине заявили, что имеют ракеты собственного производства дальностью 700 км

Украина научилась производить ракеты, способные поражать цель на расстоянии 700 км. С таким утверждением выступил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

На Украине заявили, что имеют ракеты собственного производства
© РИА Новости

"Самая важная для нас программа - это ракетная программа, но про нее я скажу не больше, чем сказал мой президент: что у нас появилось дальнобойное оружие, которое поразило цель на [расстоянии] 700 км", - сказал Камышин на конференции "Украина. 2024 год", которую транслировал телеканал "Рада".

С момента начала Россией специальной военной операции западные страны многократно нарастили поставки вооружений Украине. При этом Киев постоянно просит у партнеров более современные образцы, американские истребители и дальнобойные ракеты. Некоторые эксперты полагают, что западные лидеры с осторожностью подходят к запросам Киева на поставки дальнобойных ракет, так как не желают, чтобы они использовались для нанесения Украиной ударов по российской территории. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет использовать для ударов по территории России западное оружие, но может применять для этого собственные разработки.

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Украина