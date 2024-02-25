Сводка Минобороны 25 февраля: главное

Российские войска продолжают отражать атаки ВСУ и наносить ущерб противнику на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Главное из сводки Минобороны РФ на 25 февраля — в материале «Рамблера».

Купянское и Донецкое направления

Подразделения «Западной» группировки войск на Купянском направлении отразили четыре контратаки противника в районе железнодорожной станции Сеньковка (Харьковская область).

Противник утратил порядка 180 наемников, солдат и офицеров, танк, три автомобиля, артсистему М777 производства США, гаубицу М198 производства США, а также орудие Д-20.

Войска «Южной» группировки войск на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 22-й, 28-й и 92-й механизированных бригад.

ВСУ утратили свыше 360 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены САУ «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, САУ «Гвоздика» и орудие Д-20.

Авдеевское и Южнодонецкое направления

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили семь контратак противника. ВСУ утратили порядка 100 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, восемь автомобилей, боевую машину РСЗО «Град», гаубицу Д-30, а также станцию РЭБ «Буковель-AD».

Подразделения группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении отразили контратаку штурмовой группы ВСУ и нанесли огневое поражение формированиям противника.

ВСУ утратили за сутки порядка 140 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и боевую машину РСЗО «Град».

Херсонское направление

На этом направлении противник утратил до 30 военнослужащих, три автомобиля и артсистему М777 производства США.

Удары в 127-ти районах

Оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 127 районах. Расчеты ЗРК и операторы антидронных устройств сбили 77 беспилотников различных типов.

Итоги с начала СВО