Появились кадры с первым подбитым танком Abrams под Авдеевкой

В Telegram-канале Соловьев Live опубликовали видео, на котором, как утверждается, горит первый подбитый в зоне СВО танк M1 Abrams.

Кадры с подбитым американским танком только с другого ракурса ранее выложили в канале "Архангел спецназа".

Как уточняют здесь, Abrams поразили дроном-камикадзе, а затем добили из РПГ бойцы 15 ОМСБР.