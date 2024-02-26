Появились кадры с первым подбитым танком Abrams под Авдеевкой
В Telegram-канале Соловьев Live опубликовали видео, на котором, как утверждается, горит первый подбитый в зоне СВО танк M1 Abrams.
Кадры с подбитым американским танком только с другого ракурса ранее выложили в канале "Архангел спецназа".
Как уточняют здесь, Abrams поразили дроном-камикадзе, а затем добили из РПГ бойцы 15 ОМСБР.
Напомним, буквально несколько часов назад в Сети уже стали расходиться видео с одиноким танком Abrams, который катается где-то неподалеку от линиии боевого соприкосновения. Судя по всему, они были сняты российским дроном.