Министр обороны Украины: у Киева есть военный план на 2024 год

«Все говорят, что лучше наших действий говорят наши результаты. Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы совершить прорыв. План 2024 уже есть. Мы публично о нем не говорим. Он мощный, он сильный, он дает не только надежду, но и даст результат в 2024 году», — сказал министр обороны Украины. Информацию передает «РБК Украина».