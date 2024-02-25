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Министр обороны Украины: у Киева есть военный план на 2024 год

У Киева есть военный план на 2024 год, но разглашать его не будут. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров на стратегической сессии Украины.

Министр обороны Украины: у Киева есть военный план на 2024 год
© president.gov.ua

«Все говорят, что лучше наших действий говорят наши результаты. Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы совершить прорыв. План 2024 уже есть. Мы публично о нем не говорим. Он мощный, он сильный, он дает не только надежду, но и даст результат в 2024 году», — сказал министр обороны Украины. Информацию передает «РБК Украина».

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский доложил американским генералам о планах ВСУ. Среди них — оптимизация структуры ВСУ и улучшение качества подготовки украинских военных.

Военные новости
Александр Сырский
Рустем Умеров
Киев
Украина