В Белгороде объявили ракетную опасность

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем аккаунте в соцсетях.

Он посоветовал жителям в момент действия ракетной опасности по возможности не подходить к окнам. По его словам, такие моменты следует переждать в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая), а при нахождении на улице спуститься в укрытие или другое безопасное место.