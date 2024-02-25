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В Белгороде объявили ракетную опасность

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем аккаунте в соцсетях.

В Белгороде объявили ракетную опасность
© Парламентская газета

Он посоветовал жителям в момент действия ракетной опасности по возможности не подходить к окнам. По его словам, такие моменты следует переждать в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая), а при нахождении на улице спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Спустя некоторое время Гладков добавил, что сигнал ракетной опасности отменен.

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