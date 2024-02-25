"По многим направлениям обстановка сложна и требует постоянного контроля. <...> Подробно проанализировали текущую ситуацию и обсудили необходимые шаги, в частности, использование потенциала маневренной и позиционной обороны", - написал Сырский в своем Telegram-канале по итогам посещения командных пунктов в зоне боевых действий вместе с министром обороны Рустемом Умеровым.