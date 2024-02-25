В Эстонии назвали «победителя» по количеству оружия в зоне СВО

Украинским солдатам не хватает артиллерийских боеприпасов, ракет ПВО, самолетов. Кроме того, ВСУ истощены морально и физически, пишет Politico.

Страны ЕС, по данным газеты, не выполнили свое обещание о поставке ВСУ 1 млн снарядов. В общей сложности, они отправили порядка 300 тыс. штук.

США в рамках военной помощи поставили 2 млн 155-миллиметровых снарядов за два года, но прекратили поставки «из-за политического тупика в Вашингтоне» и истощения запасов на складах.

На фоне этого, отметили журналисты, западные страны спешат наращивать собственное производство боеприпасов: Соединенные Штаты планируют к концу 2025 года производить около 1 млн снарядов в год с довоенного общего количества в 190 000 штук.

Вместе с тем, пояснили в Минобороны Эстонии, российские промышленные площадки производят от 1 млн до 4,5 млн снарядов в год. Этот объем, добавили в ведомстве, значительно превышает количество артиллерийских боеприпасов, имеющихся у Украины.