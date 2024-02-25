Военный рассказал о значении боев за село Работино

«Когда ВСУ начали летнее наступление, в районе этого села несколько месяцев шли бои. Единственное, чего они смогли добиться, это забрать кусок земли. И образовался этот выступ. Теперь наши ребята героически срезают его. Идут бои. Я думаю, что все упоминания о летнем контрнаступе, которым они гордились, останутся в прошлом», — заявил Дандыкин.