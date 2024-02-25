В ДНР рассказали о появлении на линии фронта танков Abrams
Основные боевые танки Abrams производства США впервые замечены у линии боевого соприкосновения к северо-западу от Авдеевки, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Об этом пишет ТАСС.
В конце сентября 2023 года The New York Times рассказала, что первая партия американских танков Abrams прибыла на Украину. В октябре в СМИ появились публикации о том, что ВСУ получили в общей сложности 31 танк этого типа.
«Наши бойцы зафиксировали появление Abrams. Это впервые. Направление - северо-западнее Авдеевки», — отметил Кимаковский.
Советник отметил также, что ВСУ пытаются наращивать применение беспилотной авиации на авдеевском направлении.
Ранее сообщалось, что в районе Степового (Петровского) была поражена штурмовая машина разминирования M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV) на базе танка M1 Abrams. По мнению военных экспертов, ее потеря является болезненной для ВСУ, так как западные страны поставили такую технику в малых объемах.