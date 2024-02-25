Основные боевые танки Abrams производства США впервые замечены у линии боевого соприкосновения к северо-западу от Авдеевки, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Об этом пишет ТАСС.

В конце сентября 2023 года The New York Times рассказала, что первая партия американских танков Abrams прибыла на Украину. В октябре в СМИ появились публикации о том, что ВСУ получили в общей сложности 31 танк этого типа.

«Наши бойцы зафиксировали появление Abrams. Это впервые. Направление - северо-западнее Авдеевки», — отметил Кимаковский.

Советник отметил также, что ВСУ пытаются наращивать применение беспилотной авиации на авдеевском направлении.