Боррель: исход конфликта на Украине может решиться в ближайшие месяцы

"Это ужас, что есть республиканцы, которые сравнивают украинскую войну с миграционным давлением из Мексики, - добавил дипломат. - Мы должны взять на себя ответственность, повысить обороноспособность и быть готовыми к любым возможностям".



"Трамп еще не победил, как и [президент РФ Владимир] Путин еще не победил, но Европа должна проснуться", - считает он.