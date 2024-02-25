Крупномасштабные учения НАТО стартовали в Польше
В воскресенье стартуют национальные учения ВС Польши с участием вооруженных сил других стран Dragon-24, сообщил генштаб польской армии.
Как говорится в сообщении, в учениях примут участие около 20 тыс. военнослужащих и 3,5 тыс. единиц военной техники из 10 стран НАТО, в том числе около 15 тыс. польских солдат, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что учениях НАТО Dragon-2024, в которых будут задействованы 20 тыс. военных и 3,5 тыс. единиц техники, начнутся на территории Польши 25 февраля в единый день голосования в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов Белоруссии.