Над Белгородской областью и Черным морем уничтожили украинские беспилотники

Два беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины уничтожили силы противовоздушной обороны ВС РФ над над Белгородской областью и еще четыре — над Черным морем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.