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Над Белгородской областью и Черным морем уничтожили украинские беспилотники

Два беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины уничтожили силы противовоздушной обороны ВС РФ над над Белгородской областью и еще четыре — над Черным морем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Над Белгородской областью и Черным морем уничтожили украинские беспилотники
© РИА Новости

Издание напоминает, что военные силы Украины регулярно обстреливают приграничные и центральные регионы РФ, наносят удары с дронов и проводят диверсии. Ранее над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника.

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