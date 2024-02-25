Спецоперация на Украине 25 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 25 февраля 2024 года.

ВСУ за сутки выпустили свыше 40 снарядов по ДНР

Вооруженные силы Украины 24 февраля выпустили по жилым районам ДНР 43 снаряда. Об этом пишет РЕН.ТВ со ссылкой на Telegram-канал представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

Как говорится в сообщении, за сутки были зафиксированы четыре обстрела на донецком направлении, а также девять — на горловском. Три гражданских лица получили ранения, один мужчина погиб. Также повреждения получили шесть жилых домов, семь транспортных средств и два объекта гражданской инфраструктуры.

Российские десантники уничтожили полевой склад ВСУ на Днепре

Пункт временной дислокации и полевой склад с боеприпасами армии Украины уничтожили артиллеристы-десантники группировки войск «Днепр» на правом берегу Днепра. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Военное ведомство пояснило, что работа велась ночью, поэтому корректировка огня осуществлялась при помощи дрона с тепловизором. Беспилотный летательный аппарат также фиксировал попадание в цель и ее уничтожение.

После отступления из села Ласточкино ВСУ лишились Северного

Вооруженные силы Украины покинули поселок Северное в ДНР, расположенный неподалеку от Авдеевки. Об этом написал российский военный корреспондент Борис Рожин в своем Telegram-канале, передает «Газета.ру».

«Противник оставил поселок Северное», — сообщил он.